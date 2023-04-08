Zonguldak’ta jandarma, 54 ekip halinde halkı rahatsız eden şahıslara ve dilencilere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı 191 personelin yer aldığı 54 ekip, “mal ve hizmet satmak suretiyle halkı rahatsız eden şahıslara ve dilencilere” yönelik uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada 3 bin 103 şahıs ve 736 araç sorgulandı. Sorgulamalar sonucunda "ailenin korunması ve kadına karşı şiddet" suçundan aranan 1 şahıs, "yoklama kaçağı" olarak aranan 2 şahıs olmak üzere toplam 3 şahıs hakkında işlem yapıldı.