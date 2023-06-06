Zonguldak’ta radarlı trafik uygulamasında 17 sürücüye 41 bin 13 TL idari para cezası uygulandı.

Zonguldak’ta aşırı hızla etkin olarak mücadele doğrultusunda Kilimli tünellerinde aşırı hıza bağlı olarak meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla radar uygulaması yapıldı. Denetimlerde -6 sürücüye hız sınırını yüzde 50’den fazla aşmak, 6 sürücüye hız sınırını yüzde 30’dan yüzde 50 arasında fazla aşmaktan, 5 sürücüye hız sınırını yüzde 10’dan yüzde 30 arasında fazla aşmaktan olmak üzere toplam 17 araç sürücüsüne 41 bin 13 TL trafik idari para cezası uygulandı.