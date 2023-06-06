Zonguldak’ta radarlı trafik uygulamasında 17 sürücüye 41 bin 13 TL idari para cezası uygulandı.

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Zonguldak’ta aşırı hızla etkin olarak mücadele doğrultusunda Kilimli tünellerinde aşırı hıza bağlı olarak meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla radar uygulaması yapıldı. Denetimlerde -6 sürücüye hız sınırını yüzde 50’den fazla aşmak, 6 sürücüye hız sınırını yüzde 30’dan yüzde 50 arasında fazla aşmaktan, 5 sürücüye hız sınırını yüzde 10’dan yüzde 30 arasında fazla aşmaktan olmak üzere toplam 17 araç sürücüsüne 41 bin 13 TL trafik idari para cezası uygulandı.