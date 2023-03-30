Zonguldak’ta narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheliden 1’i gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda 110 gram uyuşturucu madde ve 40 adet Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. H.S., T.G., S.E., Ö.Ç. ve A.Ç. isimli şüpheli şahıslara uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan adli işlemler yapıldı. Ş.B. isimli şüpheli şahıs ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınmıştır.