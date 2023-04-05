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Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1’i tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Alaplı ve Çaycuma ilçelerinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada,320 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 5 gram kubar esrar, bir adet hassas terazi ilr 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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