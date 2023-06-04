Zootekni Federasyonu, 4. Olağan Genel Kurulu’nu Ankara’da gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Ülke hayvancılığının teminatı olan Zooteknist Ziraat Mühendisleri, Ankara’da Zootekni Federasyonu 4. Olağan Genel Kurulu’nda bir araya geldi. Ülkemizin dört bir yanından genel kurula katılan delegasyon, Prof. Dr. Zafer Ulutaş tarafından oluşturulan tek liste ile seçime girip oy birliğiyle yeni yönetimi seçmiş oldu.

Başkan Ulutaş, bir önceki dönem Zootekni Federasyonu Başkanı Dr. İsmail Mert’e bir teşekkür plaketi taktim ederek, “Bu güne kadar emek veren tüm başkanlar ve yönetimlerine mesleğimiz adına, camiamız adına, ülke hayvanciligina verdikleri hizmetler, yapmış oldukları mücadeleler için saygılarımı sunuyor; devraldığımız bayrağı daha ileriye taşıyacağımıza söz veriyorum” dedi.

Yapılan oylama ile yeni yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyeler önümüzdeki üç yıl için görev almış oldu. “Genel kurulun mesleğimize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederiz” diyen Başkan Ulutaş , genç meslektaş adaylarını da unutmayarak ilgili çalışmalarda yönetimin bu konuda büyük hassasiyet göstereceğini belirtti.

İŞTE KURUL GÖREV DAĞILIM LİSTESİ

Yönetim kurulunun yapılan ilk toplantıda görev dağılımı şöyle

Başkan: Zafer Ulutaş

Başkan V.: Cengiz Erkan

Sayman: Ahmet Uçar

Üye: İbrahim Ak

Üye: Rıza Dönmez

Üye: Bilsay Kancı

Üye: Kemal Akman