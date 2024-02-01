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Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kültür takvimi kapsamında AKM’de sahne alan “Zoraki Takip” isimli yetişkin tiyatrosu, izleyenleri kahkahaya boğdu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Kültür Etkinlikleri, birbirinden keyifli programlarla sona erdi. Türkiye’nin tanıdığı sanatçı, yazarlar, akademisyenler ve uzman isimlerin konuk olduğu ocak ayı takvimi “Zoraki Takip” isimli tiyatro gösterisiyle final yaptı.

KAHKAHA DOLU SAHNE

Sakarya Kent Konseyi Gençlik Tiyatro ekibi tarafından sahnelenen yetişkin oyunu, Adapazarı Kültür Merkezi’nde AKM’de kültü/sanat dostlarıyla buluştu. Sakaryalıların yoğun ilgi gösterdiği programda bazı anlarda kahkahalara boğdu, bazen ise verdiği mesajlarla düşündürdü.

1600’lerde yaşamış Fransalı dünyaca ünlü oyun yazarı ve oyuncu Molière’nin yazdığı “Zoraki Takip” oyununu Sakarya’daki bu gösteride meddah sanatçısı Seçkin Bayramoğlu yönetti.