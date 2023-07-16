Güneydoğu Anadolu bölgesinde havaların ısınmasıyla vatandaşlar serin yerlere akın ediyor. Bölgedeki en serin yerlerden biri olan Zore çayı ve içerisinde bulunan Zore Şelalesi de vatandaşların ilgi odaklarından biri oluyor.BATMAN (İGFA) - Zore şelalesine ilk defa gittiğini belirten İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Dr Behzat Tüzün Zore çayının Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaz aylarında serinlemek isteyenlerin tercih edebileceği en güzel ve en temiz yerlerden olduğunu belirtti. Tüzün, buranın yol bakımının yapılıp turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.

Buraları görmeyi heyecanla beklediğini belirten Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Anestezi Teknisyeni Mehmet buranın özellikle bahar aylarında suların biraz yüksek olduğu dönemlerden rafting ve Kano için çok elverişli olduğunu söyledi.

Ziyaretçilerden İdris Gündem ise buranın herkesin gezmesi ve görmesi gereken mükemmel bir yer olduğunu söyledi.

Geziye katılan gazeteci yazar Metin Özmen, daha önce de buralara defalarca gediğini yaz aylarında buraların serinlemek ve temiz hava almak için kaçınılmaz yerler olduğunu söyledi.