2023 Türkiye Baja Şampiyonası’nın ilk ayağı Baja Resital nefesleri kesti. İkinci ayak yarışları, 28-29 Ekim tarihlerinde Bolu Offroad Spor Kulübü tarafından düzenlenecek.BURSA (İGFA) - 2023 Türkiye Baja Şampiyonası’nın ilk ayağı Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) tarafından organize edildi.

ICRYPEX ana sponsorluğunda Bursa Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla düzenlenen yarış, ilk gün Dağyenice’de, ikinci gün de Mustafakemalpaşa Suuçtu Şelalesi bölgelerinde belirlenen ve yağışlı havanın ağırlaştırdığı zorlu parkurda gerçekleşti.

SSV kategorisinde Abdullah Turgut-Arda Şenay ekibi ilk sırayı elde ederken, İsrafil Akyüz-Mert Tepe ikinci ve Diren Üykü-Caner Çapar da üçüncü sırada yer aldılar. Otomobil kategorisi: Murat Kamil Altun-Tuvana Sayar sezona birincilikle başlarken, Atakan Keskin-Duygu Yılmaz Keskin ikinciliği ve Özgür Şenyurt-Volkan İşler de üçüncülüğü elde ettiler.

Otomobil Sınıf 4’te Kenan Özsoy-Harun Deynek, Sınıf 3’te Atakan Keskin-Duygu Yılmaz Keskin ve Sınıf 2’de de Murat Kamil Altun-Tuvana Sayar birincilikleri paylaşan sporcular oldular.

2023 Türkiye Baja Şampiyonası, 28-29 Ekim tarihlerinde Bolu Offroad Spor Kulübü (BOLOFF) tarafından düzenlenecek olan ikinci ayak yarışı ile devam edecek.