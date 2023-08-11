Türkiye’deki elektrik üretiminin 0’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından gerçekleştiren Zorlu Enerji, Tekirdağ’da kuracağı Yeniçiftlik RES ve Kırklareli’nde kuracağı Hamitabat RES sayesinde portföyünde ilk kez depolamalı elektrik üretim tesisine sahip olacak.İSTANBUL (İGFA) - Geleceğin enerji dünyasında başrolü oynayacak olan enerji depolama sistemleri, yüksek üretim dönemlerinde üretilen fazla enerjiyi depolayıp üretimin düştüğü dönemlerde serbest bırakarak arz talebinin dengelenmesine destek olacak. Bu da uzun vadede daha tutarlı ve güvenilir bir güç arzı sağlayarak yenilenebilir kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasına ve enerji arz talebini dengelemeye destek olacak.

İki farklı depolamalı rüzgar santrali ön lisans başvurusu EPDK tarafından onaylanan Zorlu Enerji’nin Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel Müdürü Ali Kındap, “Bugün sahip oluğumuz yenilenebilir enerji portföyümüzün payını daha da artırmak ve kaynak çeşitliliğini geliştirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kurulacak Depolamalı Rüzgâr Enerjisi Santrallerimiz sayesinde yenilenebilir enerji kaynaklarından maksimum düzeyde yararlanmayı ve ülkemizin enerji verimliliği yolunda ilerlediği kulvara güç katmayı amaçlıyoruz. Hayata geçirilecek depolamalı sistemlerin batarya teknolojilerinin gelişimine de çok önemli bir katkı sunacağını farkındayız. Aynı zamanda iklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir bir gelecek adına önemli bir adım daha atmış oluyoruz. Depolamalı rüzgar enerji santrallerimiz tamamlandıklarında yılda 24 milyon ağacın sıfırladığı CO2 salımına eşdeğer olan 532 bin ton karbondioksit salımının önüne geçecek. İki santralimizden elde edeceğimiz enerjiyle yıllık 328 binden fazla hanenin elektriğinin daha yenilenebilir kaynaklardan sağlayabileceğiz” dedi.