Türkiye'nin en büyük ev tekstili üreticilerinden Zorlu Tekstil Grubu şirketlerinden Zorluteks ve Korteks ‘Türkiye’nin Ar-Ge Araştırması 250’de yer aldı.BURSA (İGFA) -Zorlu Tekstil şirketlerinden Zorluteks ve Korteks, daha yaşanılabilir bir dünya için Zorlu Grubu’nun Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi odaklı bir Ar-Ge anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’nin en prestijli Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin yer aldığı “Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması” sonuçlarına göre Zorluteks ve Korteks bu sene de sıralamada yer aldı.

Sürdürülebilirlikteki uzmanlığı ile Türkiye’de ve dünyada çevre dostu üretimin öncüsü olmak için çalışmalarını sürdüren Zorlu Tekstil Grubu şirketleri; aynı zamanda her yıl AR-GE harcamalarını artırıyor. 2021 yılında AR-GE çalışmaları için 23.045.334 TL harcama yapılırken 2022 yılı için 32.758.779 TL. harcamayla yüzde 42 oranında bir artış yaşandı.

PLASTICE Projesi ile Avrupa Birliği’nin araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerini yürüttüğü Horizon Programı’na kabul edilen Korteks ise Ar-Ge’sinden çıkan yenilikçi ürünlerle dünyada da dikkat çekiyor. Örneğin, rüzgar güllerinin yapılarında kullanılan özel teknik polyester iplikleri üretiyor. Bu kumaşları yapan dünyanın en büyük üreticilerinin tedarikçisi konumunda bulunan Korteks, ayrıca yüzde 100 pet şişeden polyester iplik üretmesiyle de adından söz ettiriyor