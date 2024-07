Zorlu Tekstil Grubu’nun üniversite öğrencilerine yönelik her yıl düzenlediği “Geleceğe Bi’Adım” staj programı başladı.BURSA (İGFA) - Zorlu Tekstil Grubu, daha iyi bir gelecek ve daha sürdürülebilir bir dünya için gençleri desteklemeye; kişisel ve kariyer gelişimleri için her türlü olanağı sağlamaya devam ediyor. Her yıl düzenlediği “Geleceğe Bi’Adım” staj programı, bu yıl da yoğun ilgi gördü.

1 Temmuz’da başlayan ve dört hafta sürecek olan programda üniversite öğrencilerinin kişisel ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

“Geleceğe Bi’Adım” staj programının içeriğinde yüz yüze eğitimler, çevrimiçi haftalık planlanan eğitimler, kariyer sohbetleri, yönetici buluşmaları, proje sunumları ve iş deneyimleri yer alıyor.

Stajyerler yerleştirilen departmanın iş süreçlerine aktif bir şekilde destek olmanın yanı sıra yönetici ve kariyer sohbetleri gibi buluşmalara da katılma imkanı buluyorlar. 13 staj koçunun da yer aldığı programda, staj koçları stajyerlerin çalışmalarını ve gelişmelerini takip ederek ihtiyaç duymaları halinde onlara mentorluk desteği verecekler. Staj koçları aynı zamanda stajyerlerin kariyer gelişimleri ve iş hayatını tanımaları adına kendi deneyimlerini de onlarla paylaşarak aktarımlarda bulunacaklar. Staj programı sonunda katılım durumu, tamamlanan eğitimler, proje çalışmaları gibi kriterler dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda programı başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifika verilecek.

Zorlu Tekstil Grubu İnsan Kaynakları Direktörü Kenan Erdoğan, “Daha iyi bir gelecek için nitelikli, çağın ihtiyaçlarına yanıt verebilen çevik, yılmaz, kendine inanan, dinamik gençlere ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla Zorlu Tekstil Grubu olarak geleceğimizin teminatı olan gençleri her platformda desteklemeyi ilke edinmiş bir kurumuz. Geleceğe Bi’ Adım Staj programımızı da bu anlayışla hayata geçirdik. Bu sene de Gelecek Seninle Var mottosuyla staj programımızı başlattık. Bu programla, üniversite öğrencilerini kariyer yolculuklarında desteklemeyi, onlara gerçek bir iş deneyimi yaşatarak iş bulma sürecinde en büyük engel olan tecrübe eksikliğini ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Staj programında; departman oryantasyonları, online eğitimler, proje ödevleri, departman stajı ve yönetim ile kariyer buluşmaları sunuyoruz. Ayrıca, staj sonunda ihtiyaç doğrultusunda işe yerleştirme de yapıyoruz. Zorlu Tekstil Grubu olarak, geleceğe güvenle bakan, umut dolu gençlerin yetişmesi için çalışmaya, onlara yeni fırsatlar sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.