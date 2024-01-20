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Yol ve Trafik Güvenliği Danışmanı Özgür Şener, kış koşullarda güvenli araç kullanma konusunda önerilerde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Yol ve Trafik Güvenliği Danışmanı Özgür Şener, ülkemize geç gelen kış mevsimi ile birlikte soğuk havalarda, karlı zeminlerde, buzlu zeminlerde, sisli havalarda sürüş yapmak ile ilgili konuların tekrar gündeme geldiğini belirterek, sürücülere en önemli tavsiyeleri hatıralttı.

Hava ve yol koşullarının zorlaştığı durumlarda yapılacak en güvenli davranış araç kullanmamak olduğunu kaydeden Şener, "İşiniz gereği araç ile yola çıkmak zorunda değilseniz çıkmayın. Toplu taşıma araçlarını kullanarak seyahat etmeyi tercih edin.” dedi.

"Taşıtınızın seyahat için elverişli olduğundan emin olun" diyen Şener, iş gereği veya zorunlu olarak mutlaka sürüşe çıkmak gerekiyorsa önerilerin dikkate alınması gerektiğini dile getiren uyulması gerekenleri şöyle sıraladı:

- Taşıtınızın seyahat için elverişli olduğundan emin olun.

- Yola çıkmadan önce vakit ayırarak taşıtınızı dikkatli bir şekilde kontrol edin. Bu şartlar sağlanmıyorsa güvenli bir halde seyahat yapamayacağınızı biliniz.

- Yola çıkmadan önce taşıtınızı seyahate uygun hale getirmek için ayıracağınız vakit ve yapacağınız harcamalar, bu şartları sağlamadığınız için karışacağınız bir kaza veya yolda kalmanız durumundaki vakit ve harcamalardan çok çok az olacaktır.

- Lastiklerinizde yarık, yırtık gibi deformasyonlar var mı, lastik basınçlarınız uygun mu? (Taşıtın uygun lastik basınçları, depo kapağında, şoför kapısı içinde, taşıtın kullanım kılavuzunda bulunur. Yazın ve kışın lastik basınç değerleri değiştirilmez, uygun basınç değerinde olması yeterlidir).

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