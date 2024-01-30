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Merkez Bankası, zorunluk karşılık uygulamasına yönelik kur korumalı hesaplarıyla ilgili açıklama yaptı.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, zorunlu karşılıklara ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı.

Para Politikası Kurulu'nun son kararında devam eden sadeleştirme süreciyle uyumlu şekilde, kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın, makroihtiyati kararlarla

parasal aktarım mekanizmasının destekleneceğinin ifade edildiğini belirtilirken, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, miktarsal sıkılaştırmaya devam edileceği vurgulandı.

Zorunlu karşılık uygulamasında; kur korumalı hesaplar için zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 30’dan yüzde 25’e indirilmesine, döviz cinsinden mevduat/katılım fonu hesapları için Türk Lirası cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranının yüzde 4’ten yüzde 8’e yükseltilmesine karar verildiği belirtildi.

Bankadan yapılan açıklamada u düzenlemelerle, Türk Lirası mevduata geçişe yönelik adımların güçlendirilirken, miktarsal sıkılaştırma sürecine devam edildiğinin altı çizildi.