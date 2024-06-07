Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorunlu afet sigortasını Haziran ayı sonu itibarıyla devreye alacaklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Depremin yanı sıra diğer doğa kaynaklı afetler de sigorta teminatına dahil ediliyor. 

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Açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi.

Deprem için binalar, diğer afetler için binalar ve taşınır mallar teminat altına alınırken; köy alanları da kapsama alınacağını belirten Bakan Şimşek, "Zorunlu afet sigortasını haziran sonu itibarıyla devreye alıyoruz" dedi.

https://twitter.com/memetsimsek/status/1799045530351509530

Kaynak: igf