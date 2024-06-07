Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorunlu afet sigortasını Haziran ayı sonu itibarıyla devreye alacaklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Depremin yanı sıra diğer doğa kaynaklı afetler de sigorta teminatına dahil ediliyor.

Açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi.

Deprem için binalar, diğer afetler için binalar ve taşınır mallar teminat altına alınırken; köy alanları da kapsama alınacağını belirten Bakan Şimşek, "Zorunlu afet sigortasını haziran sonu itibarıyla devreye alıyoruz" dedi.

https://twitter.com/memetsimsek/status/1799045530351509530