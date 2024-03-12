Zorunlu trafik sigortalarında 2017 yılından beri yürürlükte olan tavan fiyat uygulaması, son yıllarda sektörün gündemindeki en önemli konulardan biri olmaya devam ediyor. Zorunlu trafik sigortası poliçelerinden çoğu firmanın teknik olarak zarar ettiğini belirten sektör temsilcisi, serbest tarifeye geçişin önemini vurguladı.İSTANBUL (İGFA) - Son yıllarda sektörün gündemindeki en önemli konulardan biri olmaya devam ediyor.

Magdeburger Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, zorunlu trafik sigortası poliçelerinden çoğu firmanın teknik olarak zarar ettiğini belirterek, serbest tarifeye geçişin önemini vurguladı.

Hancıoğlu “Trafik sigortalarında uzun yıllardır süregelen prim yetersizliği sorunu sektörün üzerinde büyük bir yük oluşturuyor. Serbest tarifeye geçiş bu yükün hafifletilmesi yolunda ciddi bir adım olacaktır. Rekabetin artması, hem sigorta şirketlerinin daha iyi hizmet sunmasına hem de vatandaşların daha uygun fiyatlı trafik sigortalarına erişmesine imkan sağlayacaktır. Serbest tarife ile sigorta şirketleri risk profiline göre fiyatlandırma yapabilecek, bu sayede riskli sürücüler daha yüksek prim öderken, dikkatli ve güvenli sürücüler daha düşük primlerden yararlanabilecektir. Bu da hem sektörün sürdürülebilirliğini sağlayacak hem de vatandaşlara daha adil bir fiyatlandırma imkanı sunacaktır" dedi.

“SERBEST TARİFE İLE HEDEFE ULAŞABİLİRİZ”

Hancıoğlu "Vatandaşımıza yönelik zorunlu bir sigorta olduğu için biz sistemi para kazanmaktan ziyade para kaybetmemek üzerine kuruyoruz. Bu yüzden serbest tarife diyoruz. SEDDK’nın da (Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu) serbest tarifeye geçiş konusunda istekli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, yakın gelecekte trafik sigortalarında serbest tarifeye geçileceğine inanıyoruz. Mevzuat koyucunun 1 Mayıs 2024 itibariyle poliçelere uygulayacağı yeni sepet artış sistemi olayı bir matematiğe oturtacak ve bu sektörümüz için çok yararlı olacaktır. Böylece artış oranlarında bir şeffaflık sağlanacak ve artış vatandaşa daha kolay anlatılabilecektir.” diye konuştu.