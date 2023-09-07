Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin ‘Kadın dostu kent’ vizyonu ile hayata geçirdiği Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi, 29 Ekim Kadınları Derneği’ni misafir etti.KOCAELİ (İGFA) -Kadınları her alanda destekleyen İzmit Belediyesinin yakın zamanda hayata geçirdiği; kadınların ve kadın derneklerinin buluşma noktası Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi, 29 Ekim Kadınları Derneğini ağırladı.

Kadınların desteklenmesi, haklarını bilmesi, kadın istihdamı gibi kadına dair birçok çalışma yürüten dernek üyeleri ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çalışanları toplantı gerçekleştirdi.

Dernek Başkanı Gülşen Müstecaplıoğlu, dernek üyeleri Ayten Kuşkonmaz ve Nazmiye Çetindoğan ile gerçekleştirilen toplantıda kadınların ihtiyaçları tespit edilerek gereken hizmetin sağlanması için fikir alışverişinde bulunuldu.

Dernek toplantılarını Zübeyde Hanım Konağı’nda gerçekleştirme kararını alan dernek başkanı ve üyeleri bu birlikteliğin sağlanmasına imkân sunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini ileterek Kadın Yaşam Merkezi’nden ayrıldı.