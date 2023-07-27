İzmit Belediyesi, Türkiye’nin ve dünyanın kaderini değiştiren bir evlat yetiştiren; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın adını hayata geçireceği yaşam merkezine verecekKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Hacı Hasan Mahallesi Kolaylı Sokak No. 28 adresinde Mor Konak olarak bilinen yapıyı revize ederek Kadın Yaşam Merkezi olarak hizmete sunacak. 5 Ağustos Cumartesi saat 19.00’da açılışı yapılacak yaşam merkezine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın adı verilecek.

Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi’nde; Dantel Sergi Alanı, Kadın Eserleri Kütüphanesi, Tıbbi Aromatik Yağ Damıtma Laboratuvarı, Kişisel Danışma Merkezi, Ücretsiz Psikolog ve Diyetisyen, Hobi ve Workshop Atölyesi, Meditasyon ve Yoga Alanı hizmetleri verilecek.