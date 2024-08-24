Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği, Dünyada ve Türkiye’de ilk olan Uluslararası Zurnazen Festivali bu yıl 9. kez sanatseverlerle buluşuyor. 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü Bodrum’da başlayacak olan festival, dört gün boyunca birbirinden ünlü sanatçıların performanslarıyla renklenecek ve 29 Ağustos 2024 günü Fethiye’de sona erecek.

MUĞLA (İGFA) - 9.Uluslararası Zurnazen Festivali’nin açılışı, 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü Bodrum Kalesi'nde gerçekleştirilecek ve ünlü sanatçı Kubat sanatseverlerle buluşacak. Festivalin ikinci günü 27 Ağustos 2024 tarihinde Menteşe ilçesinde Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açıkhava Tiyatrosu'nda oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman sahne alacak.

Zurnazen Festivali’nin üçüncü günü 28 Ağustos 2024 tarihinde Milas Atapark’ta yapılacak ve ses sanatçısı İsmail Altunsaray Milas’ta performans sergileyecek. Festivalin kapanışı ise 29 Ağustos 2024 günü Fethiye’de Beşkaza Meydanı'nda oyuncu, şarkıcı Suzan Kardeş’in sahnesiyle gerçekleşecek.

9.Uluslararası Zurnazen Festivali’nin zengin programı ve sanatçı kadrosuyla bu yılda vatandaşlardan yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Uluslararası Zurnazen Festivali’nin sanat yönetmenliğini Eray İnal, sunuculuğunu da Berkay Tulumbacı yapacak. Vatandaşların ücretsiz olarak katılabileceği festivale Bulgaristan’dan 2 Tayvan’dan 1 olmak üzere Türkiye’nin değişik illerinden toplam 11 zurna sanatçısı katılacak.