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Eğitimci ve yazar Ahmet Özkan, "Ülkem bana çok şey verdi, şimdi sıra bende. Ülkemin yoksul çocuklarına yayınevinde bulunan binlerce kitabımı bağışladım." dedi.Mehmet Uzel (KAYSERİ İGFA) - 30 yılı aşkın süredir eğitim kitapları yazan eğitimci - yazar Ahmet Özkan'ın yazmıiş olduğu 50'ye yakın kitap Türkiye'nin 81 ilinde satılıyor. İlk defa Anadoluda böyle bir yayıncılık ağı kuran Özkan,’’Yayıncılık hayatımda okul idareleri ile hiç bir yakınlık kurmadan öğretmenlerden, öğrencilerle hiç bir yakınlık kurmadan veli ve öğrencilerden kitaplarıma çok ilgi gösterildi. Yoksun bir ailenin yardımcı kitap alamayan bir çocuğu olarak okudum. Öğretmen oldum öğretmenlik hayatımda valiliklerden takdir aldım. Ülkem bana çok şey verdi, şimdi sıra bende. Ülkemin yoksul çocuklarına yayınevinde bulunan binlerce kitabımı bağışladım’’ dedi.