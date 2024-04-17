Çiğli Belediyesi, Avrupa Türkiyeli Yazarlar Grubu’nun (ATYG) özel davetiyle yer aldığı 2024 İlkbahar Buluşmasında; kültürel alanda yaptığı çalışmalarla 2024 Kültür-Sanat Ödülüne layık görüldü. Fakir Baykurt Roman Ödülü’nün sahibi de Çiğli’den Dursaliye Şahan oldu. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız; yeni dönemde bu başarıların artacağını belirterek; “Türk edebiyatının mücadeleci ismi Fakir Baykurt’un kurduğu Yazarlar Grubu tarafından bu ödüle layık görülmek onur verici. Çiğli’nin yaratıcı gücünün önünü daha çok açacak ve bu başarıların artması için gerekli tüm adımları atacağız.” diye konuştu.ALMANYA (İGFA) - Türk Edebiyatı’nın önemli yazarlarından Fakir Baykurt’un kurucusu ve onursal başkanı olduğu Avrupa Türkiyeli Yazarlar Grubunun ev sahipliği yaptığı İlkbahar Buluşması, 12-14 Nisan tarihlerinde Almanya’nın Gelsenkirchen şehrinde düzenlendi. Etkinliğe Hamdi Tanses, Nuri Gazibeyoğlu, Mustafa Altıntaş ve yirmi bir dilde ezgiler okuyan Devrim Kavallı gibi önemli yazar ve müzisyenler katıldı. Çiğli Belediyesi; özel davetli olarak yer aldığı 2024 İlkbahar Buluşması’nda Kültür-Sanat Ödülü’ne layık görülürken; Fakir Baykurt Roman Ödülü’nün 2023 yılı kazananı Dursaliye Şahan oldu. Şahan, düzenlenen organizasyonda eserini de tanıttı.

“KÜLTÜR VE SANAT; ÖNEMLİ BİR ANAHTAR”

Başkan Yıldız; açıklamasında; Baykurt’un “Eğer kitaplığınız olursa, yolunuz, çeşmeniz, köprünüz de olur.” sözünü hatırlatarak; eğitimin, kültür ve sanatın toplumsal kalkınmanın önünü açacak büyük bir mücadele aracı, önemli bir anahtarı olduğuna dikkat çekti.

Çiğli’nin kültür ve sanat alanında, pek çok kulvarda büyük yetenekler taşıdığını, ilçenin kültürel mirasının gücünü vurgulayan Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Şehirler, kültürel miraslarını koruyabildikleri ve yaşatabildikleri sürece tam anlamıyla bir yaşam alanına dönüşebilir. Çiğli Belediyesi olarak, biz de bu bilinçle kentimizin kültürel mirasına sahip çıkmak, sanata ve sanatçılarımıza hak ettiği değeri vermek ve vatandaşlarımızın sanat ve edebiyatla bağını güçlendirmek için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Ahmed Arif Kültür ve Sanat Merkezi Projemizi bu noktada çok önemsiyorum. Belediyemizin adına ‘Roman Ödülü’ düzenlediği, Fakir Baykurt'un kurucusu olduğu bir oluşumdan böyle anlamlı bir ödül almak hepimizi mutlu etti.” dedi.