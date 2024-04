CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına ilişkin, kutlamaların doğru yerinin Taksim olduğunu düşünsek de hiçbir sendikayı ayırmadan, üyelerine hürmeten, kurumsal yapılarına hürmeten, zaman zaman farklı düşünsek de her sendikanın her yerde yaptığı, her şehirdeki etkinlikte olacaklarının sözünü verdi.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özgür Özel, hangi ilde, nerede 1 Mayıs kutlaması varsa parti grubundan bir temsilcinin o kutlamalara katılacağını belirtti.

HAK-İŞ'in yaptığı kutlamaya da TÜRK-İŞ'in yaptığı kutlamaya da gideceklerini söyleyen Özel, "Her ne kadar Kocaeli ve Bursa yerine o kutlamaların doğru yerinin Taksim olduğunu düşünsek de hiçbir sendikayı ayırmadan, üyelerine hürmeten, kurumsal yapılarına hürmeten, zaman zaman farklı düşünsek de her sendikanın her yerde yaptığı, her şehirdeki etkinlikte olacağız. Yarın işçiler Anayasa'ya uygun olarak, Anayasa Mahkemesi işçiler haklı dediği için, Beşiktaş'tan ve Saraçhane'den toplanarak Taksim'e yürüyorlarsa CHP olarak onlarla birlikte olacağız." diye konuştu.

Anayasa'nın ve Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının bağlayıcı olduğunu kaydeden Özel, mahkemenin kararına uymanın yasama, yürütme ve yargı için de geçerli olduğunu söyledi.

Anayasa Mahkemesi'nin 12 Ekim 2023 tarihli Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs kutlamalarına açılmasına ilişkin kararını gösteren Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu karara daha bugün uymayan birisi, bu Anayasa'ya uymayan birisi... Yarın, yarından sonra kendisiyle görüşeceğiz. Elbette müzakere edeceğiz, pozitif gündemleri konuşacağız ama iş anayasaya gelince, mevcut Anayasa'ya uyulmasını beklemek kadar doğal bir şey yoktur. Taksim kararı ortadadır. Taksim'i kapatmak Anayasa tanımamaktır. Can Atalay kararı ortadadır, Can Atalay’ı bırakmamak Anayasa'yı tanımamaktır. Gezi'deki Gezi tutuklularının her birinin hakkında verilmiş hak ihlali kararları vardır. Onları Bakırköy, Silivri'de tutmak, Anayasa tanımamaktır. Anayasa Mahkemesinin kararlarını uygulamamak, ittifak ortağınızın 'Anayasa Mahkemesi kapatılsın' söylemlerine sessiz kalmak, Anayasa tanımamaktır. O yüzden ben siyasilerin el sıkışmasını hep savundum, savunacağım. Siyasiler el sıkışmazsa, demokrasi düşmanları ellerini ovuşturmaya başlarlar. 1970'lerin sonunda siyasetin el sıkışamamasının Türkiye'ye nelere mal olduğunu hep beraber yaşadık. O yüzden müzakere başka bir şeydir, iletişim başka bir şeydir, aynı fikirde olmak başka bir şeydir. Ama Anayasa'ya yemin etmiş bizlerin, Anayasa'ya sadakate yemin etmiş bizlerin, birbirinin yeminine sadık kalmasını beklemek ve hatırlatmak da her birimizin görevidir."

1 Mayıs'ın işçi ve emekçinin bayramı olduğunu belirten Özel, bu ülkenin her ne kadar sendikal hakları olmasa da polisi de emekçidir, askeri de emekçidir, güvenlik görevlileri de emekçi olduğunu söyledi.

"Bazı ortamlarda işçilerle polisleri, güvenlik güçleri ile emekçileri çatıştırmak isteyen, yasa dışı yapılar olabilir ya da yasal zeminde görev yapan birtakım kötü niyetli kişiler olabilir" diyen Özel, "Her iki tarafın da provokasyonları olabilir. Onun için herkesi 1 Mayıs'ı bayram gibi kutlamaya, 1 Mayıs'ta gaz görmek istemediğimizi, cop görmek istemediğimizi, kelepçe görmek istemediğimizi, 1 Mayıs'ta güvenlik güçleri ile çatışma görüntüleri görmek istemediğimizi bir kez daha hatırlatarak, tüm kamu görevlilerini sorumluluğa, tertip komitelerini de bu konuda kanunsuz emiri veren, Anayasa tanımazlarla evladına ekmek götürmek için bu emirlere uymak zorunda olan emekçi polis kardeşlerimi birbirinden ayırmak, özdeşleştirmemek noktasındaki hassasiyeti bekliyor ve 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramını şimdiden kutluyorum" diye konuştu.

ÖZEL'DEN YENİ MÜFREDAT TASLAĞINA ELEŞTİRİ

Özel, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni müfredat taslağını eleştirdi.

Kültür Bakanından sonra en çok değiştirilen bakanlığın Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu ifade eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yazboz tahtası. Her gelen reform yapıyor. Bu milli eğitimi reforma muhtaç hale getireni kim atadı? Aynı kişi atadı. Kindar bir nesil yetiştirelim, değerleri bizim gibi olsun, bize bağlı olsun, potansiyel seçmen olsun bakış açısı, eğitimci bakış açısı değil" diye konuştu.