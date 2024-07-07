Aydın’da sürücüler ve yayalar için güvenli ve konforlu yollar oluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi, birçok farklı noktada yol yapım çalışmalarına hızla devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi’nde sıcak asfalt seriminin ardından kaldırım yenileme, yol çizgi ve yaya geçidi çalışmalarını tamamladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ‘‘Yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek yatırımlarımıza devam edeceğiz’’ dedi.

Başkan Çerçioğlu’na hizmet teşekkürü

Planlı, hızlı ve çözüm odaklı olarak çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, Atatürk Caddesi’nde sıcak asfalt seriminin ardından kaldırım yenileme çalışması, şerit çizgisi çekimi ve yol işaretlemeleri yaparak caddeyi yayalar ve sürücüler için daha konforlu hale getirdi. Çalışmaların ardından cadde araç trafiğine açıldı. Vatandaşlar, yapılan hizmetlerden oldukça memnun olduklarını belirterek Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.