anisa Büyükşehir Belediyesi, merhum Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in görüntü ve ses kayıtlarıyla yapay zeka kullanılarak üretilen sahte videolarla dolandırıcılık yapıldığına dikkat çekti ve vatandaşları uyardı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, merhum Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in görüntü ve ses kayıtlarının yapay zeka teknolojisiyle manipüle edilerek sahte videolar üretildiğini ve bu içeriklerin sosyal medya üzerinden dolandırıcılık amacıyla paylaşıldığını duyurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, sahte videolarda Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek ve kızı Nehir Zeyrek’in de görüntülerinin kullanıldığı belirtilerek, vatandaşların bu tür içeriklere karşı dikkatli olması istendi.

Açıklamada, söz konusu sahte videoların gerçek dışı açıklamalarla sosyal medyada yayılarak insanları dolandırmaya yönelik bir girişim olduğu vurgulandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu tür içeriklere karşı gerekli hukuki ve teknik girişimlerin başlatıldığını bildirdi.

Belediye, vatandaşları yalnızca resmi sosyal medya hesapları ve Ferdi Zeyrek’in ailesinin belirtilen sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlara güvenmeye çağırdı.

Açıklamada, “Belediyemizin resmi sosyal medya hesapları ve Sayın Ferdi Zeyrek’in ailesinin aşağıda belirtilen sosyal medya hesaplarının dışındaki paylaşımlar dikkate alınmamalı, bunlar dışında herhangi bir hesap ya da içeriğe kesinlikle itibar edilmemelidir” ifadelerine yer verildi.