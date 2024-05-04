Bursa’da genç veteriner hekim Murat Atın, Nilüfer İlçesi’ne bağlı Demirci Mahallesi’nde ilk muayenehanesini açtı. Yolcu TV Haber / BURSA (İGFA) - Bursa’da genç veteriner hekim Murat Atın’ın sahibi olduğu Karam Veteriner Muayenehanesi düzenlenen törenle açıldı.

Bursa Tuzaklı Köyü imamı Müslüm Sezer’in yaptığı dua sonrasında açılış kurdelesini AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Numan Çakır, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya, İŞÇİDER Başkanı İsmail Doru, DAĞDER Önceki Dönem Başkanlarından Yüksel Yaşar birlikte kesti.

“CAN DOSTLARIMIZI EN İYİ ŞEKİLDE TEDAVİ EDECEĞİZ”

Veteriner hekim Murat Atın Bursa protokolünün yanı sıra çok sayıda davetlinin katıldığı açılış töreninde yaptığı konuşmada; “Bursa’mıza yeni bir veteriner muayenehanesi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hemşerimize ve vatandaşlarımıza en iyi şekilde veterinerlik hizmetlerini vermek için var gücümüzle çalışacağız. Muayenehanemiz son teknoloji ürünlerle donatılmıştır. Amacımız, can dostlarımızı en iyi şekilde tedavi ederek yuvalarına mutlu ve huzurlu dönmelerini sağlamak. Açılışımıza katılan tüm herkese, emeği geçen katkı sağlayanlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bununla birlikte AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Bursa Büyükşehir Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız ve Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ali Kaya yaptıkları konuşmalarda, Karam Veteriner Muayenehanesi’nin Bursa için hayırlı olmasını dileyerek muayenehanede can dostların en iyi şekilde tedavi edileceğine inandıklarını söyledi.