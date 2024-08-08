Çocuklar için otizm üzerindeki etkileri bilimsel çalışmalar ile de kanıtlanan yüzme eğitimleri başlatan Büyükşehir Belediyesi’nin kursları bu sene de devam ediyor. Ücretsiz olarak verilen kurslar ile otizmli çocuklar hem yüzme öğreniyor hem de el-ayak ve vücut koordinasyonlarını geliştiriyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, otizmli bireylerin eğitimlerinin ve hayat standartlarını yükseltmek için gerçekleştirilen çalışmaların süreceğini belirterek, “Otizmli bireylerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya, onlara destek olmaya devam ediyoruz. Otizmin farkındayız, farkındalığı yaymak için var gücümüzle çalışıyoruz. Özel çocuklarımız için projelerimiz ve çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Yüzme kurslarına katılan çocukların gelişiminden oldukça memnun olduklarını belirten aileler, ücretsiz sağlanan kurslar için Çerçioğlu’na teşekkür etti.