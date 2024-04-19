CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Yunuseli Şahin Yılmaz İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında okunacak 23 Nisan Marşı'nın okul müdürü tarafından yasaklanmasını verdiği soru önergesiyle Meclis'e taşıdı.BURSA (İGFA) - Okul müdürünün "Velilerden baskı geliyor, Osmanlı'ya ve ecdadımıza hakaret ediliyor" diyerek marşı yasaklamasını eleştiren Altaca Kayışoğlu, verdiği soru önergesinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yönde alınmış bir kararının olup olmadığını da sordu.

AK Parti iktidarlarının izlediği politikalar sonucu eğitimde başarı oranının sürekli düştüğüne ve bu durumun ülkemizin geleceğini derinden etkilemeye devam ettiğine dikkat çeken CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, "Büyük Atatürk'ün sağladığı imkanlarla okuyup bir yerlere gelenlerinin Cumhuriyet ve Osmanlı üzerinden yürütmeye çalıştığı kutuplaştırma ve kamplaştırma politikalarına karşı en büyük cevap sandıkta verilmiştir. Tarihimizi, cumhuriyetimizi, Atatürk ilke ve devrimlerini ve ulusal egemenliğimizi çarpıtmadan objektif bir şekilde çocuklarımıza öğretmesi gerekenler, ülkemizin birlik ve beraberliğine düşmanlık ettiklerini bilmeliler. Bizler büyük “Türkiye İttifakı” derken, tarihimizi yok sayarak kutuplaştırma siyasetiyle görev yapanlar 31 Mart yerel seçimlerinde milletimizin verdiği mesajı anlamamakta direniyorlar. Umarız, halkımızın verdiği mesajı alırlar ve ellerini çocuklarımızın üzerinden bir an önce çekerler" uyarısında bulundu.

Yunuseli Şahin Yılmaz İlköğretim Okulu’nda yaşanan sorunu Meclis gündemine de taşıyan Altaca Kayışoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle hazırladığı önergesinde şu sorulara yer verdi:

“Bursa’nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Şahin Yılmaz İlkokulunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde okunacak olan 23 Nisan Marşı’na okul müdürü tarafından; “Osmanlıya ve ecdadımıza hakaret ediliyor” denilerek bütün etkinliği değiştirme kararının alındığı ve velilerin de bu olaya tepki gösterdiği iddia edilmektedir. Bu bağlamda;