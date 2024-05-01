Otogazın litre fiyatına 1 Mayıs'ı 2 Mayıs Perşembe'ye bağlayan geceden itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 64 kuruş indirim gelecek.İSTANBUL (İGFA) - Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, otogazın litre fiyatında indirime gidiliyor.

LPG'nin litre fiyatına 1 Mayıs Çarşamba'yı 2 Mayıs Perşembe'ye bağlayan gece itibarıyla geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruşluk bir indirim yapılacak.

İndirimle birlikte İstanbul'da otogazın litre fiyatı yaklaşık olarak 20,83 TL, Ankara'da 20,73 TL ve İzmir ve Bursa'da ise 20,37 TL seviyelerine gerileyecek.

Şu an için akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişim beklenmiyor.