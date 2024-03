29 Mart Cuma günü vizyona girecek yeni filmler sinemaseverlerle buluşuyor.İSTANBUL (İGFA) - Aksiyondan korkuya, dramdan gerilime ve animasyona önemli yapımların vizyonda olacağı Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak.

Hayalet Avcıları: Ürperti (Ghostbusters: Frozen Empire), Güneşi Söndürmem Gerek, Riki Rhino: Kahraman Kanatlar (Riki Rhino The Bird Kingdom), Winnie the Pooh: Kan ve Bal 2 (Winnie-The-Pooh: Blood and Honey 2), Lassie: Yepyeni Bir Macera (Lassie: A New Adventure), Cin Günü, İhtiyar Delikanlı (Old Boy 2004), Sahipsiz (Surrogate), Mir'at İblisin Laneti ve Gudubet (Ölmek İstemiyorum) filmlerinin içerisinde bulunduğu 29 Mart Cuma haftasının vizyon programında yer aldı.

29 MART CUMA GÜNÜ VİZYONUNUN ÖNE ÇIKANLARI

Gil Kenan senaristliğinde ve yönetmenliğinde vizyona girecek Hayalet Avcıları: Ürperti (Ghostbusters: Frozen Empire), dünyayı ikinci bir Buzul Çağı’ndan kurtarmak için güçlerini birleştiren yeni ve eski Hayalet Avcıları’nın hikayesini konu ediniyor. Spengler ailesi, hayaletleri bir sonraki seviyeye taşımak gizli bir araştırma laboratuvarı geliştiren asıl Hayalet Avcıları ile bir ekip oluşturmak ister. Aile bu amaçla, her şeyin başlangıcı olan ikonik New York City itfaiyesine geri döner. Bu sırada eski bir eserin keşfiyle birlikte şeytani bir güç serbest kalır. Bu durumun ardından eski ve yeni Hayalet Avcıları ekibi, evlerini korumak ve dünyayı ikinci bir Buzul Çağı’ndan kurtarmak için güçlerini birleştirmek zorunda kalır.

Romantik gerilim türünde izleyiciyle buluşacak Güneşi Söndürmem Gerek, sevgilisinin kaybıyla hayatı alt üst olan Umut'un hayatına odaklanıyor. Umut, kendisi için mükemmel olabilecek bir hayat süren bir gençtir. Ancak onun hayatı, hayatındaki en değerli varlığı sevgilisi Anıl'ı kaybetmesiyle alt üst olur. Büyük bir yıkıma uğrayan Umut, hayatına kaldığı yerden devam etmekte zorlanır. Ancak bu sırada hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalıp, onunla yüzleşmek zorunda kalır.

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Riki Rhino: Kahraman Kanatlar (Riki Rhino The Bird Kingdom), Riki Rhino: Kahraman Kanatlar, çalınan boynuzunu geri almak için heyecan verici bir maceraya atılan gergedan Riki ve arkadaşı ördek Beni'nin hikayesini konu ediniyor. Genç bir Sumatra gergedanı olan Riki'nin boynuzu, kaçak avcı Bay Jak tarafından çalınır. Arkadaşı ördek Beni ile birlikte çalınan boynuzunu geri almak için avcının peşine düşen Riki, yağmur ormanlarında heyecan dolu bir maceraya atılır. Beklenmedik durumlarla karşı karşıya kaldıkları yol boyunca Riki, başı dertte olan hayvanlara yardımcı olur.

Rhys Frake-Waterfield yönetmenliğinde vizyona girecek Winnie the Pooh: Kan ve Bal 2 (Winnie-The-Pooh: Blood and Honey 2), ormanda yaşanan cinayetlerin ardından kaçmayı başaran Christopher’ın hikayesini konu ediniyor. Yüz Dönüm Ormanı’nda yaşanan cinayetlerin katilinin Christopher olduğuna inanılmaktadır. Yaşadığı büyük travmanın etkisinden kurtulabilmek için terapiye başlayan genç bir adam, bu süreçte geçmişiyle ilgili büyük sırlar olduğunu öğrenir. Bu sırada Winnie ve Piglet, intikam almak için geri dönme planları yapmaktadır ve bu amaçla Tigger ve Owl’u da yanlarında getirirler. Bekledikleri büyük hesaplaşmayı gerçekleştirmek için ormana dönen kahramanlar, Christopher’ı öldürmek için her şeyi göze almıştır.

Bir aile filmi olarak vizyona girecek Lassie: Yepyeni Bir Macera (Lassie: A New Adventure), çalınan bir köpeği bulmak için zorlu bir maceraya atılan üç arkadaş ve Lassie'nin hikayesini konu ediniyor. Yaz tatili gelip çattığında çok sevdiği köpeği Lassie'den ayrılmak istemeyen Flo, tatile gitmek yerine köpekleri ile birlikte yaşayan teyzesi Cosima'nın çiftliğine gider. Köye gittikten bir süre sonra köydeki köpeklerin kaybolmaya başladığını öğrenen Flo, başlarına bir şey gelmemesi için Lassie ve Pippa’yı bir an bile gözlerinin önünden ayırmaz. Ancak çok geçmeden Cosima'nın evinde hırsız girer ve Pippa çalınır. Bunun üzerine Lassie ve Flo, Pippa'yı kurtarmak için hırsızların peşine düşer.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Ayhan Al’ın üstlendiği Cin Günü, bir aile cin kabilesinin musallat olmasıyla yaşananları konu ediniyor. Ailesine musallat olan bir cin kabilesi, Burhan'ın da peşini bırakmaz. Kendisi kurtumayı başarsa da aradan geçen yılların ardından kızı Yağmur, annesinin yaptığı bir hata sonucu pusuda bekleyen bu kabilenin tuzağına düşer. Nermin kızının başına gelenlerden sonra onu kadim dostları Ak Ana'ya götürmek ister ancak Burhan buna karşı çıkar. Burhan'ın söylediklerini dikkate almayan Nermin, Yağmur'u Ak Ana'ya götürür. Kendisine musallat olan cin kabilesinden kurtulmaya çalışan Yağmur, ızdıraplı bir yola girmek üzeredir.