484. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festival programı kapsamında ünlü müzik grubu KÖFN Cumhuriyet Meydanı’nda sahne aldı. KÖFN, meydanı dolduran binlerce Manisalıya şarkılarıyla ve sahne performansıyla muhteşem bir gece yaşattı.MANİSA (İGFA) - Bu yıl 484’üncüsü düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, konserler ve birbirinden renkli etkinliklerle doludizgin devam ediyor. Festival programı kapsamında bu kez de pop müzik listelerinin zirvesinde yer alan, Salman Tin ve Bilge Kağan Etil’den oluşan elektro pop grubu KÖFN, Cumhuriyet Meydanı’nda sahne aldı. Konseri binlerce Manisalı izledi.

BİNLERCE MANİSALI CUMHURİYET MEYDANI’NA AKIN ETTİ Manisa merkez ve ilçelerinden meydana akın eden vatandaşlar KÖFN grubunun seslendirdiği parçalara hep bir ağızdan eşlik ederken bir yandan da o güzel anları cep telefonları ile ölümsüzleştirdi. KÖFN grubunun dillerden düşmeyen şarkıları ve muhteşem sahne performansı dinleyenlerden büyük alkış topladı. Konser sırasında Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar KÖFN’ü performansından dolayı tebrik ederek çiçek ve Manisa Mesir Macunu olan sepet hediye etti.