Tıp, edebiyat ve gazetecilik alanlarında ülkemizin önemli isimlerinden Dr. Erdal Atabek vefat etti.İSTANBUL (İGFA) - Tıp, edebiyat ve gazetecilik alanlarında ülkemizin önemli isimlerinden Dr. Erdal Atabek’in vefatı ile ilgili Acıbadem Ataşehir Hastanesi Başhekimi Dr. Engin Çakmakçı, "Hastamız ve değerli meslektaşımız Dr. Erdal Atabek, 4 Mayıs 2024 tarihinden itibaren çoklu sistemik hastalık nedeniyle hastanemizde tedavi görmekteydi. 31 Mayıs 2024, Cuma günü (Bugün) saat 12.00’de çoklu organ yetmezliği sonucu maalesef hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

ERDAL ATABEK KİMDİR?

Dr. Erdal Atabek, 1930, Adapazarı doğumlu Türk tıp doktoru, gazeteci ve yazar Erdal Atabek, öğretmen anne ve babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Atabek, Gaziosmanpaşa Ortaokulu, Kabataş Erkek Lisesi (1948), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi (1954). Psikosomatik Hastalıklar ve İç hastalıkları uzmanı olarak görev yaptı.

1965'te yazarlığa Milliyet gazetesinde başladı. Aynı yıl Türk Tabipleri Birliği (TTB) başkanı seçildi. Bu görevi 1984 yılına dek sürdü.

1966'da köşe yazıları Cumhuriyet gazetesinde yayımlanmaya başladı. Nadir Nadi’nin ayrıldığı dönem (11 Temmuz 1971 - 12 Temmuz 1972) [4] ve İlhan Selçuk ile arkadaşlarının ayrıldığı dönem (1992) dışında 57 yıldır köşe yazıları ve zaman zaman dizi yazılarıyla Cumhuriyet'te yer aldı. 1972 yılında kurulan Barış Derneği'nin kuruluşunda yer aldı. 12 Eylül döneminde Barış Derneği Davasından 1982 - 1986 yılları arasında 38 ay cezaevinde kaldı. Dava 1991'de beraat ile sonuçlandı.

Tıp eğitiminin ardından sürekli olarak toplumsal değişim üzerine çalışmalar yapan Atabek, değişen toplumların çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri üzerine yoğunlaştı, araştırdı, kaleme aldı. Birçok yarışmada seçici kurul üyesi olan Atabek halen yazarlık, seminer, konferans ve araştırmalarını sürdürmektedir. Ayrıca 2006 yılında kurulan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrasının kuruluşundan 2024 yılına kadar psikolojik-sosyal danışmanlığını yürüttü.