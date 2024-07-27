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Faaliyet kapsamında vatandaşlara; Temel trafik kuralları, Reflektör, kask, yelek ve emniyet kemeri kullanımı, Traktör ROPS ve reflektör kullanımı, Motosiklet kullanımı kuralları hakkında bilgiler verildi.

Türkiye ve Hollanda’nın 100 yıllık dostluğu başkentte kutlandı

Türkiye ve Hollanda’nın 100 yıllık dostluğu başkentte kutlandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timleri, Keşan'da trafik kazalarının önlenmesi ve trafik kurallarına uyulması için sürücülere ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timleri, Keşan ilçesine bağlı Yeniceçiftlik köyünde ikamet eden vatandaşlarımıza yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

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