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U.Y ve F.Ş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaplan'ı darp edip ölümüne sebebiyet verdiği tespit edilen Ö.Y. Tutuklandı, A.K., A.K. A.T I.A ve Ş.T ye yurtdışına çıkış yasağı konuldu.

Olaya karışan şahıslar tek tek tespit edildi. Kaplan'ı önce darp eden, ardından da arabaya koyup yol kenarına attığı tespit edilen şahıslar kamera kayıtlarından tespit edilmesinin ardından fiziki takip başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 5 bin saatlik kamera kayıtları, Asayiş Şube ekiplerince titizlikle izlendi.

DÜZCE (İGFA) - Düzce'de 2023 tarihinde öldürülüp yol kenarına atılan Resul Kaplan'ın cinayet zanlıları Çarşamba günü yapılan operasyonla yakalandı.

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