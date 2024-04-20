Düzce'de geçtiğimiz yıl öldürülen Resul Kaplan'ın cinayet zanlıları düzenlenen operasyonla yakalandı yakalandı.Sefer DEMİR - haberozel.com.tr
DÜZCE (İGFA) - Düzce'de 2023 tarihinde öldürülüp yol kenarına atılan Resul Kaplan'ın cinayet zanlıları Çarşamba günü yapılan operasyonla yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 5 bin saatlik kamera kayıtları, Asayiş Şube ekiplerince titizlikle izlendi.
Olaya karışan şahıslar tek tek tespit edildi. Kaplan'ı önce darp eden, ardından da arabaya koyup yol kenarına attığı tespit edilen şahıslar kamera kayıtlarından tespit edilmesinin ardından fiziki takip başlatıldı.
Kaplan'ı darp edip ölümüne sebebiyet verdiği tespit edilen Ö.Y. Tutuklandı, A.K., A.K. A.T I.A ve Ş.T ye yurtdışına çıkış yasağı konuldu.
U.Y ve F.Ş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.