Hatay Havalimanı'nın depremlere dayanıklı hale getirilmesi amacıyla başlatılan çalışmaların 2026 yılı başında tamamlanacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mevcut pistin çalışmalarının tamamlandığını belirterek, 29 Mart itibariyle geliş ve gidiş olarak uçak seferlerinin başlayacağını açıkladı.HATAY (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda yapılan çalışmalara ilişkin incelemelerde bulundu.

Bakan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, Hatay Havalimanının bulunduğu alandaki faylanma ve zemin sıvılaşması sebebiyle kalıcı yüzey deformasyonları ve 1,5 metreye varan kalıcı kaymanın görüldüğünü açıkladı.

Pist ve çevresindeki alan da bu oturma ve kaymalardan etkilendiğini belirten Bakan Uraloğlu, ancak deprem sonrasında öncelikle insani yardım ve tahliye uçaklarının kullanımı için gerekli çalışmaları hızla yaparak pisti en kısa sürede hizmete açtıklarını hatırlattı. Daha sonra benzer depremler yaşanması halinde dahi hasar görmeyecek şekilde altyapının inşası için gerekli çalışmaları başlattıklarını kaydeden Uraloğlu, "12 Ekim 2023'de Hatay Havalimanı PAT Sahaları Onarımı ve Gelişimi işini ihale ettik, 21 Kasım'da da yapım çalışmalarına başladık. Yeni Hatay Havalimanımızı, zemin taşıma gücünü artırarak yüksek ve geçirimsiz bir dolgu üzerine inşa ediyoruz. Terminal, teknik blok kule, itfaiye binası, güç santrali, lojman ve garaj binalarını da güçlendireceğiz. 3 bin metre uzunluğu ve 60 metre genişliği ile geniş gövdeli uçakların inebileceği şekilde pist yapıyoruz. 2 bin 720 metre uzunluğunda yeni paralel taksi yolu, 2 adet hızlı çıkış ve 4 adet bağlantı taksi yolu da inşa edeceğiz. Tüm bu çalışmalarımızı 2026 yılı ilk çeyreğinde tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

HATAY'IN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINA 50 MİLYAR LİRA YATIRIM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Hatayın ulaşım ve iletişim altyapısı için 50 milyar lira yatırım yaptıklarının altını çizen Bakan Uraloğlu, 2002 yılında 151 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 503 kilometreye, 142 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 428 kilometreye yükselttiklerini söyledi.

Hatay'a alternatif ulaşım altyapısı kurma açısından önem arz eden Dörtyol-Hassa Arası Otoyol ve Demiryolu Tüneli Projesi ihalesini geçen ocak ayı içinde gerçekleştirdiklerini anımsatan Bakan Uraloğlu, "Bu proje; 55 kilometre demiryolu ve 25 kilometre karayolundan oluşan bir projedir. Proje kapsamında Amanos Dağlarının altında 1 tane 20 kilometre uzunluğunda demiryolu tüneliyle 55 kilometre tek hat demiryolu ve 25 kilometrelik güzergahta 2 adet 20şer kilometrelik otoyol tüneli inşa edeceğiz. Projemiz iki etaptan oluşuyor ve tünel yapımını kapsayan ilk etabı Hassa Kavşağında sona erecek. Toprakkale-İskenderun Otoyolundan ayrılarak Dörtyol kavşağından Amanos Dağları altından geçerek Hassa üzerinden Kırıkhan-Nurdağı arası var olan karayolu ile birleşecek" diye konuştu.

Yapılacak tüneller ile İskenderun-Gaziantep, İskenderun Kahramanmaraş arasında ulaşımın kısalacağını ve bu bölgede var olan ticaret hacmine de ulaşım kolaylığı sağlanacağını belirten Uraloğlu, Bu proje ile halen Amanos Dağlarının kuzey ve güney ucundan sağlanan Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ve Kahramanmaraş bağlantılı Doğu Anadolu Bölgesinin ulaşımı Payas-Hassa arası olan ve Amanos Dağlarının orta bölümünden geçilerek karayolu ile ulaşım yolu mesafesinde önemli ölçüde kısalmalar sağlanacaktır dedi.



Bakanlık olarak Hataya yapılan yatırımların karayolu ile sınırlı kalmadığının altını çizen Uraloğlu, aynı şekilde, Payas-Hassa-Yolbaşı arasına yapılacak olan demir yolu hattı ile de Hatay ve İskenderun, Gaziantep ve Hassa Lojistik Alanı ile daha kısa yoldan bağlanmış olacağını söyledi. Bakan Uraloğlu, İskenderun ile Antakya arasındaki mevcut karayolunda yardım ve enkaz çalışmalarından dolayı trafik yoğunluğu arttığını, Antakya şehir merkezinin yeniden imar çalışmalarıyla bu yoğunluğun katlanacağını belirtti.

HATAY'I KÜLTÜREL DOKUSUNA UYGUN ŞEKİLDE İNŞA EDECEĞİZ

Bakanlık olarak Hatayın ulaşım ve altyapı yatırımlarında üzerlerine düşen her görev ve sorumluluğu yerine getirdiklerini belirten Uraloğlu, "Gördüğünüz üzere Hatay için; havayolu, karayolu, demiryolu ve denizyolu olmak üzere dört bir koldan çalışıyoruz. Hatayı meydanları ve ana caddeleriyle, tarihi ve kültürel dokusuna uygun şekilde yeniden inşa edeceğiz. dedi. Hatay ile ilgili birçok projenin de takipçisi olduklarını belirten Uraloğlu, İskenderun ile Toprakkale arasında mevcut yolu bitümlü sıcak kaplamalı yol haline getirdiklerini bildirdi. Gelecek süreçte yolun geri kalan kesimin de ihalesini yapacaklarını anlatan Uraloğlu, Samandağ Çevre Yolu kısmında da ihaleyi yeniden yaptık ve çalışmalara başladık. Hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Ayrıca GSM Operatörlerinin çalışmaları noktasında da ciddi aşamalar kat ettik. Yakında internet sıkıntısını gideceğiz. İskenderun-Erzin arasındaki sahil koruma yapılarıyla ilgili Büyükşehir Belediyesi ile konuşacağız" dedi.