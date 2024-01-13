Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bursa’nın yatırım, üretim, istihdam ve ihracat alanlarında daha da güçlü bir il olma potansiyeliyle ilerlediğini belirten DİA Yazılım Genel Müdürü Suha Onay, Bursa’daki işletmelerin, dijital dönüşüme ayak uydurup, e-faturaya geçişte de yüzde yüz bulut teknolojisi kullanarak zamandan ve maliyetten kazanacağını açıkladı.

DİA Yazılım Genel Müdürü Suha Onay, “Bursa, Türkiye’de iş dünyasının yeni pazarlara açılması ve küresel işbirlikleri kurması açısından dikkat çeken illerimizden birisi. Bursa dijital dönüşüme ayak uydurmayı hızlandırır ve işletmeler e-faturaya geçiş sürecini süratle tamamlarsa hem maliyetten hem de zamandan tasarruf ederler.” dedi.

E-faturaya geçişte yüzde yüz bulut teknolojisi kullanan işletmelerin kazandığını da sözlerine ekleyen Onay, “Günümüz teknolojisinde zaman ve emek tasarrufu adına e-fatura hizmetini kullanmak büyük avantajlar kazandırıyor. E-faturaya geçişte yüzde yüz bulut teknolojisi kullanan işletmeler maliyeti azaltıp, işlerini kolaylaştırıyor. E-fatura kesen işletmeler için satış, tahsilat gibi çok sayıda süreç hızlıca gerçekleşiyor. Zorunluluk kapsamına girmeseler bile e-dönüşüme adım atmalarını tavsiye ediyoruz.

E-dönüşüm işletmeleri korkutmamalı

Firma eğer yeni kurulmuş veya küçük ölçekli yani belirli limitler altında fatura kesiyor ise; istisna meslek mensupları hariç, en başta kağıt fatura düzenleyebilirler. GİB’in belirlediği kurallar ve limitler çerçevesinde zorunlu geçiş veya isteğe bağlı geçişler sonradan olmaktadır. E-dönüşüme ayak uydurmak işletmeleri korkutsa da, aslında hiç zor değil. Özellikle DİA üzerinden entegratörlük hizmeti almak isteyenler için, ön başvuru süreçleri tamamlanmış firmalarda aynı gün içinde aktivasyon yapabiliyoruz.

E-irsaliye ile ürünleri sevk edebiliyor, e-arşiv ile son kullanıcıya, e-fatura ile bir e-fatura mükellefine resmi belgelerini tamamen dijital bir altyapı ile elektronik ortamda iletebiliyorlar. Zorunlu e-faturaya geçiş dönemi işletmeleri maddi ve manevi asla korkutmamalı. Değişime ilk adımı atacakları bu süreçte DİA olarak üyelerimizin her aşamada yanındayız.” şeklinde konuştu.