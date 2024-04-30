Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi play-offlarında karşılaştığı Beykoz Belediyesi’ni 35-29’luk skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi play-offilk maçında Beykoz Belediyesi’ni konuk etti.

Çayırova Belediyesi, Gaziantep’i konuk edecek Çayırova Belediyesi, Gaziantep’i konuk edecek

Maça Taner Günay, Çetin Çelik, DraganPavlovıc, Mohammed Mırı, DarkoStevanovıc, Oğulcan Güney 7’lisi ile başlayan Büyükşehir, sahadan 35-29’luk skorla galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.

Serdivan Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı16-16 beraberlik ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci devresine etkili başlayan, oyunda üstünlük kuran Büyükşehir,rakibinin maça ortak olmasına izin vermedi ve sahadan 35-29'luk skorla galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla seride 1-0 öne geçen Büyükşehir, serinin ikinci maçına 2 Mayıs Perşembe günü yine kendi sahasında çıkacak.