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Bu sonuçla seride 1-0 öne geçen Büyükşehir, serinin ikinci maçına 2 Mayıs Perşembe günü yine kendi sahasında çıkacak.

Karşılaşmanın ikinci devresine etkili başlayan, oyunda üstünlük kuran Büyükşehir,rakibinin maça ortak olmasına izin vermedi ve sahadan 35-29'luk skorla galibiyetle ayrıldı.

Serdivan Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı16-16 beraberlik ile tamamlandı.

Maça Taner Günay, Çetin Çelik, DraganPavlovıc, Mohammed Mırı, DarkoStevanovıc, Oğulcan Güney 7’lisi ile başlayan Büyükşehir, sahadan 35-29’luk skorla galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.

Çayırova Belediyesi, Gaziantep’i konuk edecek

Çayırova Belediyesi, Gaziantep’i konuk edecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi play-offlarında karşılaştığı Beykoz Belediyesi’ni 35-29’luk skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi play-offilk maçında Beykoz Belediyesi’ni konuk etti.

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