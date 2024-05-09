Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay’ı konuk etti. Kaymakam Kantay, Başkan Ferdi Zeyrek’e görevinde başarılar dilerken; Başkan Zeyrek de, “Ortak aklı oluşturacağız ve Manisa’yı konuşacağız. Yaşanılabilir bir Manisa’yı oluşturabilmek için de tüm gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.

MANİSA (İGFA) - Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’e tebrik ziyaretinde bulundu. Ziyareti nedeniyle Kaymakam Atilla Kantay’a teşekkür eden Başkan Ferdi Zeyrek, “Manisa’nın birçok şeye ihtiyacı var. Özellikle tarım konusundaki sizin hassasiyetinizi biliyorum. Çalışmalarınızı da biliyorum. 5 yıl boyunca Manisa’ya bu zihniyetle hizmet edeceğiz. 5 yıl sonra da alnımız açık, göğsümüz kabarık bir başkan olarak ilk dönemimizin sonuna gelmeyi hedefliyoruz. Bu konuda hem sizlerin hem de şehrin tüm paydaşlarının görüşlerine, bilgisine ve vizyonuna gerçekten ihtiyacım var. Bu şehirde maalesef ortak aklı oluşturanlar ve oluşturmayanlar şeklinde gençliğimden bugüne gördüğüm yönetim anlayışları var. Ortak aklı oluşturan herkes şu anda hala ‘başkanım’ diye anılır. ‘Ben yaptım oldu’ diyen kişiler de şehirden biraz kendini soyutlamış olur. Biz ortak aklı oluşturacağız ve Manisa’yı konuşacağız. Yaşanılabilir bir Manisa’yı oluşturabilmek için de tüm gücümüzle çalışacağız” dedi. Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay ise Başkan Ferdi Zeyrek ve ekibine görevlerinde başarılar diledi.

