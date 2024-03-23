Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, “Kayseri hep öncü olmuştur. Stratejik bir şehir olarak yerini almıştır” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, uzaya çıkan Türkiye’nin ilk Milli Astronotu Alper Gezeravcı ile gençleri buluşturmak üzere kente gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve beraberindeki heyeti, makamında ağırladı.

Başkan Büyükkılıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ı kapıda çiçeklerle karşıladı. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır’a hem ziyaretleri hem de Kayseri’ye göstermiş oldukları sıcak ve samimi ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Bakan Kacır’ı Kayseri’de görmekten gurur duyduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Ramazan’ın bu güzel günlerinde Kayseri’mize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kayseri, geçmişten beri ticaretin, sanayinin merkezi olarak bilinir” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kayseri’deki mitingde övgü dolu sözlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü iltifatları da göğsümüzü kabarttı, hep öncü olmuştur. Stratejik bir şehir olarak yerini almıştır. 1926 yılında bu şehirde uçak fabrikası yapılmış, yine Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün imtiyaz vermesiyle Kayseri’de ilk elektrik üreten proje hayata geçirilmiştir. Bu güzellikleri bağrında barındıran, ana tamir, hava ikmal, Sümer’i ile Kayseri’nin temelini oluşturup, bu sürece gelindi. Kayseri, kreatif, inovatif anlayışa sahip, en önemlisi insanı önem arz eden hayırseverliğiyle ön plana çıkan bir şehirdir” diye konuştu.

Bakan Kacır ise Kayseri’ye daveti için Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, Kayseri’ye yalnız gelmediğini söyledi. Kacır, “Türkiye’nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu gerçekleştiren Alper Gezeravcı’yı dünyaya dönüşünün 42’nci gününde Kayseri’ye getirmiş olduk ve hakikaten Erciyes Üniversitesi’ndeki etkinliği hep birlikte yaptık. Muazzam bir coşku ile heyecanla Kayseri’nin gençleri bizleri karşıladılar” dedi. Başkan Büyükkılıç’ın Kayseri’ye çok önemli hizmetlerde bulunduğunu da vurgulayan Bakan Kacır, “Kayseri’ye sizler çok önemli hizmetlerde bulundunuz. İnşallah önümüzdeki dönemde benzer şekilde de Kayseri’nin gelişmesi için Türkiye yüzyılında yıldızının parlaması için nice güzel projeye imza atacağınıza inancımız tam” diyerek bakanlık olarak Kayseri’ye bugüne kadar Kayseri’nin sanayi kültürü, müteşebbis ruhu ile üretimle, yatırımla, istihdamla, ihracatla hazırlanabilmesi için katkı sunmaya gayret ettiklerini bundan sonra da bu katkıların daha da süreceğine işaret etti.

Kayseri’nin 4 OSB’si olduğunu ve muazzam bir altyapıya sahip olduğunu dile getiren Kacır, birlikte hazırlıkların yürütüldüğünü sözlerine ekledi. Üniversitelerin Teknofest takımlarını gördüklerinde heyecan duyduğunu ifade eden Bakan Kacır, “Görüyorum ki milli teknoloji hamlesi ruhu Kayseri’nin ruhuna kadar işlemiş. Ümidimiz inşallah Kayseri’nin bir yandan sanayi altyapısını büyütürken, geliştirirken, genişletirken, bir yandan yatırım, istihdam, üretim, icat, ihracat süreci ile Kayseri’nin yoluna devam etmesi. Ümit ediyorum, inanıyorum ki Kayseri en önde koşan şehirlerden birisi olacaktır” dedi. Bakan Kacır, Kayseri’de yeniden uçak üretimi ile ilgili hazırlıkları ve yeni teknoloji bataryaları üretimi ile ilgili Aspilsan’ın yatırımları olduğunu belirtti.

Ziyaretin ardından Başkan Büyükkılıç, yerli ve milli otomobil Togg’da sürücü koltuğuna oturarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile birlikte 'Sanayicilerle İstişare Toplantısı’na katıldı.