Keşan’da önceki gece meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saat 02.30 sıralarında Keşan-Beyendik yolu üzerinde meydana gelen kazada iddiaya göre; Beyendik-Keşan istikametinde seyreden G.Ö. yönetimdeki 22 RH 498 plakalı hafif ticari araca, arkadan gelen E.D. yönetimindeki otomobil çarptı.

Çarpmanın ardından kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole takla attı. G.Ö. ve Ali Berkin Akıncı (25) kazada yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Keşan Belediyesi kaza kırım ekibinin müdahalesi ile araçtan çıkartılan yaralılar, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ali Berkin Akıncı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya karışan diğer araç sürücüsü E.D. de Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.