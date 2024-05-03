Konya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında şehrin çocuklarının çok yönlü gelişimlerine katkıda bulunan Bilgehanelerde Hafızlık Hazırlık Programı’nda eğitim alan öğrenciler, gerçekleştirilen hafızlık sınavlarında başarı elde ederek örnek olmaya devam ediyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehanelerin Hafızlık Hazırlık Programı’nda eğitim gören öğrenciler başarılarıyla örnek oluyor.

Bilgehanelerde bu yıl eğitim alan Hafızlık Hazırlık öğrencilerinden 221’i Mustafa Büyükkaplan Hafız İmam Hatip Ortaokulu’nun Şubat ayında gerçekleşen hafızlık sınavına katıldı. 221 Bilgehane öğrencisinden 174’ünün sınavı başarıyla neticelenirken kazanan kız ve erkek öğrenci gruplarında ilk 20’de Bilgehaneli 12 erkek ile 12 kız öğrenci yer aldı. İkra’r Hafızlık Eğitim Merkezi’nin sınavına giren 128 Bilgehane öğrencisinden ise 121’i sınavı kazanırken yine ilk 20’de 5 kız ile 8 erkek Bilgehane öğrencisi derece sahibi oldu.

Temmuz ayında başlayan Hafızlık Hazırlık Programı kapsamında şehirde hizmet veren çeşitli hafız imam hatip ortaokullarına hazırlanan Bilgehane öğrencilerinden 39 tanesi ise diğer kurumların sınavlarına hazırlanmaya devam ediyor.

BİR SONRAKİ HALKA: EZBER DESTEK PROGRAMI

Hafızlık Hazırlık Programı’nın bir sonraki aşaması olarak sürece dâhil edilen Ezber Destek Programı ise hafızlık eğitimi alan öğrencilerin ezber yönetimi başta olmak üzere ihtiyacı olan konularda hizmet veriyor. 5 Bilgehanede başlayan programdan hâlihazırda 70 hafız imam hatip ortaokulu öğrencisi yararlanıyor.

Bilgehanelerdeki Hafızlık Hazırlık Programı, bugüne kadar 471 öğrenciye hizmet vererek, 426’sının hafız imam hatip ortaokuluna yerleşmesine katkı sağladı.