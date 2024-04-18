Türkiye Maden Suyu Üreticileri Derneği (MASUDER) Beypazarı Maden Suyu hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Genel Sekreter Ercan Yiğit tarafından yapılan açıklamada "Türkiye’nin mineral içeriği yüksek maden suları coğrafyamızda ve tüm dünyada gönül rahatlığıyla beğenilerek tüketilmektedir." denildi.İSTANBUL (İGFA) - Beypazarı Maden Suyu hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin Türkiye Maden Suyu Üreticileri Derneği (MASUDER)'nden açıklama geldi.

Genel Sekreter Ercan Yiğit tarafından yapılan açıklamada sosyal medya platformları ve bazı haber kaynaklarında, İsviçre Federal Gıda Güvenliği Ofisi’nin MASUDER üyesi Beypazarı Maden Suyu hakkında yayınladığı karara ilişkin haberler yapıldığı, konuyla ilgili Türkiye Madensuyu Üreticileri Derneği (MASUDER) tarafından bu duruma dair bilgilerin kamuoyu ile paylaşılmasına yönelik gereklilik doğduğu belirtildi.

Türkiye'nin 2004 yılından itibaren doğal maden suyu ile ilgili mevzuatlarını Avrupa Birliği ile uyumlu hale getirildiği ve Madensuyu sektörünün bu sayede tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yıllardır ihracat yaptığının hatırlatıldığı açıklamada Avrupa Birliği üyesi olmayan İsviçre ‘deki mevzuatların Avrupa Birliği’nden farklı olduğu ifade edildi.

Açıklamada İsviçre'de uygulanan mevzuata göre bor minerali limitinin diğer ülkelere oranla çok daha düşük olduğu ve yaşanan durumun Avrupa Birliği ülkeleri ve İsviçre mevzuatlarının farklılığından kaynaklandığı belirtildi.

Ercan Yiğit açıklamasına Türkiye'de faaliyet gösteren maden suyu üreticilerinin Avrupa Birliği ile uyumlu hale getirilmiş Türkiye Cumhuriyeti mevzuatlarına göre üretim yaptığını vurgulayarak devam etti.

Türkiye'nin, sahip olduğu yer altı doğal maden suyu kaynakları açısından Avrupa’daki emsallerine göre çok daha zengin mineral içeriğiyle farklılaştığının belirtildiği açıklamada "Türkiye’nin mineral içeriği yüksek maden suları coğrafyamızda ve tüm dünyada gönül rahatlığıyla beğenilerek tüketilmektedir." ifadelerine yer verildi.