Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket eden Malatya Büyükşehir Belediyesi, örnek olmaya devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Vahap Küçük Hayır Çarşısı’nda bulunan gıda ve temizlik malzemeleri paketlenerek kırsal bölgelerde bulunan köy okullarındaki öğrencilere dağıtıldı.

Sosyal belediyecilik adına her zaman duyarlı olan ve sosyal yardımları büyük bir hassasiyetle gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediyesi yardımlar kapsamında Vahap Küçük Hayır Çarşısı’nda bulunan temel gıda ve temizlik malzemesi paketlerini, kırsal kesimlerde bulunan köy okulu öğrencilerine dağıttı. Aldıkları paketlerle heyecanlarını gizleyemeyen minik öğrenciler, kendilerine teslim edilen paketler için Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Özellikle dar gelirli vatandaşlarla sürekli temas halinde olan Malatya Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaçlara göre durum tespit çalışması yapmayı da elden bırakmıyor. İhtiyaçların giderilmesini öncelik ilkesine dönüştüren Malatya Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ve kırsal alanlarda refah arttırıcı hizmetlere devam edecek.