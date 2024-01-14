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Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı Malatya Ekmek ve Gıda Sanayi A.Ş (MEGSAŞ), Orduzu Mahallesi’nde bulunan Yeni Ekmek ve Yemek Fabrikasında çölyak hastaları için glütensiz ekmek üretimine devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Sosyal Belediyecilik anlayışıyla hizmet vermeye devam eden Malatya Büyükşehir Belediyesi, özel beslenme ihtiyacı duyan çölyak hastası vatandaşlar için glütensiz ekmek üretiyor. Büyük bir özveri ve titizlikle üretilen glütensiz ekmekler, özel imalathanede yapılıyor.

Glütensiz ekmek üretiminin aşamalarından ve detaylarından bahseden MEGSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Fikret Sarıcı, il genelinde yaklaşık 2 bin çölyak hastası olduğunu söyledi.

Çölyak hastalarının normal ekmek tüketememelerinden dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın talimatlarıyla glütensiz ekmek üretebilmek için yeni imalathane kurduklarını anlatan Sarıcı, "Başkan Gürkan’ın bizlere vermiş oldukları desteklerle geçtiğimiz yılın eylül ayından itibaren glütensiz ekmek üretimine başlamıştık. Böylelikle çölyak hastalarımızın taleplerine göre glütensiz ekmek üretimine devam ediyoruz. Ekmek siparişlerini günlük olarak alıyoruz. Malatya’da 2 büfemizde glütensiz ekmeklerimiz satışa sunuluyor. Birisi Fuzuli Caddesi’nin girişindeki büfemizde bir diğeri de Büyükşehir Belediyemizin hemen yanındaki ekmek büfemizdedir. Glütensiz ekmeklerimiz 400 gramdır. Bir de şöyle bir durum var. Fabrikamızda glütensiz ekmekler ile normal ekmek üretimleri farklı alanlarda yapılmaktadır. Onun için biz fabrikamızda glütensiz ekmeklerin üretimi için farklı bir yer yaptık. Hatta bu imalathanemizin giriş kapısı bile farklı o kadar hassasiyet gösteriliyor” diye konuştu.