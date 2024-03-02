1 Mart Mali Müşavirler Muhasebeciler günü dün düzenlenen törenle kutlandı.Erdoğan DEMİR/ EDİRNE (İGFA) - Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’nda saat 09.00’da düzenlenen törene Keşan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Mustafa Helvacıoğlu, Mali Müşavirler Muhasebeciler Derneği Başkanı Ahmet Oğuz, Mali Müşavir Muhasebeciler ile Vergi Dairesi Müdürü Muzaffer Mengel ve Vergi dairesi amirleri katıldı.

Ahmet Oğuz tarafından Atatürk’e çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Mali Müşavirler Muhasebeciler Derneği Başkanı Ahmet Oğuz, “Törene katılan Keşan Belediye Başkanımız Mustafa helvacıoğlu’na, Keşan Vergi Dairesi Müdürümüz Muzaffer Mengel’e, meslektaşlarıma ve Vergi Dairesi amirlerine teşekkür ediyorum. Günümüz hepimize kutlu olsun.” dedi.

Törende son olarak konuşan Helvacıoğlu da, Mali Müşavir ve Muhasebecilerin günlerini kutladı ve nice başarılı çalışmalar diledi.

Tören konuşmaların ardından, AK Parti Keşan Kadın Kolları’nın çiçek dağıtımı ile sona erdi.