Manisa Sosyal Bilimler Lisesi ve Kırkağaç Hacı İsmail Dereköy Anadolu Lisesi bünyesinde yürütülen eTwinning projesi kapsamında öğrenciler ve öğretmenler, Manisa Merkez ve Kırkağaç Atıksu Arıtma Tesislerini gezerekatıksuyun arıtma süreçleri hakkında detaylı bilgi aldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Sosyal Bilimler Lisesi ve Kırkağaç Hacı İsmail Dereköy Anadolu Lisesi bünyesinde yürütülen eTwinning projesi"Let'sPaveTheWayForWasteWater"kapsamında öğrenciler ve öğretmenler Manisa Merkez ve Kırkağaç Atıksu Arıtma Tesislerinde ağırlandı.

Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi gezisine; Manisa Sosyal Bilimler Lisesi Müdür Yardımcısı Nevin Yardım, proje koordinatörü ve İngilizce Öğretmeni Meltem Çevik, İngilizce Öğretmeni Hatice Aydeniz ve 22 öğrenci katıldı. Kırkağaç Atıksu Arıtma Tesisi gezisine ise; Hacı İsmail Dereköy Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Tuğba Çömende ve 15 öğrenci katıldı.

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı şube müdürlerinden Onur Artan ve teknik personellerin eşlik ettiği öğrenci ve öğretmenler, tesisin ünitelerini tek tek gezerek iş ve işleyiş hakkında bilgi edindi. Tesise gelen atıksuyunproseslerdeki arıtım süreçleri, giriş ve çıkış suyu arasındaki fark, mevzuat gereği sağlanması gereken çıkış suyu kriterleri, prosesten çıkan atıklar ve bertaraf yöntemleri, İş Sağlığı ve Güvenliği hakkında alınan önlemler ve çevre bilinci konuları detaylı olarak aktarıldı. Öğrenci ve öğretmenler ziyaret sonunda, projeleri kapsamında okullarında çalışma başlatarakatıksu oluşumunun azaltılması ve arıtımı güçleştiren faktörleri ortadan kaldırmak için evsel atık yağların toplanacağı ve doğal temizlik ürünleri yaparak çevre ve insan sağlığı için farkındalık oluşturulacağı bilgisini verdi.