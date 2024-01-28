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MHP yerel seçim mitinglerine aday çıkardığı iki büyükşehirle açık hava toplantılarına Mersin'den start verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur bizim, Türkiye hepimizin" sloganıyla seçmene seslendi..MERSİN (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimler için sahaya indi.

Mitinglerine Misak-ı Milli'nin ilan edilişinin 104'üncü yıl dönümünde başlayan Bahçeli, yerel seçimlere yönelik partisinin ilk mitingini Mersin'de düzenledi.

"CHP SINIFTA KALMIŞTIR"

"Geride kalan 5 yıllık hüsran döneminin telafisi gerek" diyen Bahçeli, "Aldatma ve anafor siyasetine son verilmelidir. CHP siyaseti sınıfta kalmıştır. Yapmaayan gitmeli, yapacak olan gelmelidir" diyerek Mersin'in geleceği için el ele, gönül gönüle, omuz omuza vererek, önümüzdeki 5 yıl için olur ve onay istedi. "Bugünkü CHP iflas etmiştir" diyen Bahçeli, "CHP esirdir, işgal edilmiştir" dedi.

Serdar Soydan ile Mersin'de yarışa girecek olan MHP'nin, Mersin'deki ilçe adaylarını da tek tek açıklayan Bahçeli, yalan ve yıkım belediyeciliğinin 63 günü kaldığını belirterek, destek istedi.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, ‘‘Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin’’ Mersin Mitingi'nde Konuşuyor https://t.co/2mgRpB59eZ— MHP (@MHP_Bilgi) January 28, 2024

"ABD, SURİYE VE IRAK'TAN ÇEKİLMELİ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'nin Suriye ve Irak'taki varlığının gayrimeşru olduğunu söyledi. "ABD, Irak ve Suriye'deki varlığımızdan bölücü terör örgütüne karşı icraatlerimizden rahatsızdır" diyen Bahçeli, "Teksas krizinden sonra ABD'nin komşu ülkelerdeki varlığı gayrimeşrudur. ABD, Suriye ve Irak'tan tamamen çekilmelidir" diye konuştu.

Bahçeli, "MHP ve Cumhur İttifakı var olduğu sürece Türkiye Yüzyılı hedefleri hayata geçecek, tarihi yön verecektir" dedi.

MHP Lideri'nin bir sonraki durağı partisinin 2019'da büyükşehir belediyesini kazandığı Manisa olacak. 4 Şubat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda mesajlarını verecek.