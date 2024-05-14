DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Sayın Hanifi Toptaş ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Sayın Mehmet Akpınar’a hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunarak yeni görevlerinde başarılar diledi.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Milletvekili Dr. Karatutlu, ziyaretler sırasında yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş'ımıza hizmet edecek olan yeni belediye başkanlarımızın heyecanı ve azmi, şehrimizin geleceği adına umut verici. Allah, yaptıkları hizmetleri hayırlı etsin. Belediye başkanlarımızın şehrimize değer katacak projeleri ve hizmetleri ile Kahramanmaraş'ımızın daha da güzelleşeceğine inanıyorum," dedi.

Dr. Karatutlu, şehrin çeşitli bölgelerinde devam eden ve yeni başlayacak projeler hakkında bilgi aldı ve belediye başkanlarıyla fikir alışverişinde bulundu. Milletvekili, "Belediyelerimizin çalışmalarını yakından takip ediyor ve her türlü desteği sağlamaya hazırız. Kahramanmaraş'ın her köşesinin kalkınması ve gelişmesi için üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz," şeklinde konuştu.

Milletvekili Karatutlu'nun ziyaretleri, yerel yönetimlerle olan iş birliklerini pekiştirmek ve Kahramanmaraş'ın ihtiyaçlarına yönelik ortak çözümler geliştirmek amacıyla gerçekleştirildi.