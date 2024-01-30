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2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde ilk taksit için son tarih 31 Ocak. İkinci taksit ödemeleri ise temmuz ayında yapılacak.ANKARA (İGFA) - Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren ödeme süreci 31 Ocak itibariyle yarın sona tamamlanacak.

Yılda iki eşit taksitte ödenen 2024 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başlamıştı.

MTV ödemeleri vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinin yanı sıra dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapılabiliyor.

Bakanlık, ödemesini 31 Ocak'a kadar yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacağını duyurdu.