Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla’da çevresel gürültüyü azaltarak halkın yaşam konforunu yükseltmek amacıyla kentin stratejik gürültü haritasını oluşturmak ve eylem planı hazırlamak için çalışmalara başladı.MUĞLA (İGFA) - Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Muğla’da Büyükşehir Belediyesi kentte yaşayan insanların yaşam konforunu arttırmak için kentin gürültü haritasını çıkartıyor.

Muğla’nın sağlıklı ve yaşanabilir bir kent olması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, kentin stratejik gürültü haritasını oluşturuyor.

Çalışmalar kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesikoordinasyonunda paydaş kurum ve kuruluşlarlatoplantı gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Muğla il genelini kapsayacak şekilde 130 km karayolu, Dalaman Havaalanı ve Milas/Bodrum Havaalanı, bin 583 adet eğlence yeri ve 3 bin sanayi tesisinin gürültü kaynakları mercek altına alınacak.