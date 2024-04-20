Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin 10’uncu yılını geride bırakan yönetişim sistemi Turunç Masa’yı ilçe sakinleri anlattı. Neslihan Demircioğlu, “Benim için Turunç Masa, belediyemizin hem bilgi alabileceğimiz hem de bize kolaylıklar sunan bir hizmeti” dedi.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın her detayıyla ilgilendiği Turunç Masa, halkla ilişkiler, iletişim ve bir yönetim projesi olarak 17 Kasım 2014’te uygulanmaya başladı. Turunç Masa, 10 yıl içinde başvuru masası, çağrı merkezi, gezici ekipler, sosyal medya, web ve basın birimleriyle kuruluşundan bu yana Muratpaşalıların istek, öneri ve şikayetlerini çözüme kavuşturdu. Turunç Masa, 10 yılda 5 milyon 426 bin 85 kent sakiniyle iletişime geçti.

İLÇE SAKİNLERİ ANLATTI

Muratpaşa sakinlerinden Neslihan Demircioğlu, Turunç Masa’nın ihtiyaç duyduklarında ulaşabildikleri bir destek hattı olduğunu söyledi. “Benim için Turunç Masa, belediyemizin hem bilgi alabileceğimiz hem de bize kolaylıklar sunan bir hizmeti” diyen Demircioğlu, birçok konuda Turunç Masa’dan destek aldığını belirtti. Demircioğlu, sokak hayvanları, sosyal yardımlaşma ve bitki desteğinin yanı sıra deprem felaketinde de Turunç Masa faaliyetlerinin etkisinin büyük olduğunu dile getirdi.

Turunç Masa’nın Muratpaşa Belediyesi’ne bağlı şikayetlere çözüm üreten bir birim olduğunu söyleyen Raşit Mercan ise “Benim için Turunç Masa, taleplerimiz sonuçlanana kadar takibin sağlanmasıdır” dedi. Kadir Akgöl ise “Benim için Turunç Masa, belediyeye gitmeden şikayetlerimizi dile getirmektir. Onlar da gereken işlemleri yapıyor” diye konuştu. Akgöl, ayrıca işlemler tamamlanırken Turunç Masa’nın kendilerine dönüş yaparak süreç hakkında bilgilendirdiklerini de söyledi.