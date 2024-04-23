Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çocuk dostu birçok kalıcı esere imza attıklarını, yeni dönemde de hizmette öncelik grubu olan çocuklar için kente örnek yeni hizmetler kazandıracaklarını belirtti.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, göreve geldiği 2019 yılından bu yana hizmette öncelik grubunda bulunan çocuklar için birçok vizyon projeyi hayata geçirdi. Başkan Oktay Yılmaz, hizmete açıldığı günden bu yana Yıldırımlı çocukların gözde mekânları haline gelen Molla Yegân Çocuk Üniversitesi, Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi, başta Bursa’nın en büyük spor yatırımlarından Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi olmak üzere ilçenin dört bir yanına kazandırılan 23 spor yatırımı, mahalle parkları ile miniklere Yıldırım’da çocuk olmanın ayrıcalığını yaşatıyor. Yeni dönemde de içerisinde gelecek nesillerin yetişeceği eserleri ilçeye kazandıracaklarını ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Aziz şehrimizin süregelen hikâyesinin bir parçası olmaktan gurur duyarak değerlerin şehri Yıldırım’ın güzel çocukları için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Ne Varsa Yıldırım’da Var. Yıldırım İçin Fazlası Var” dedi.

KÖKLERDEN GÖKLERE Fatih Sultan Mehmet’in hocalarından Molla Yegân’ın ders verdiği tarihi medreseyi, Molla Yegân Çocuk Üniversitesi olarak ihya eden Yıldırım Belediyesi, tesisten 6 bin bilim ve sanat meraklısını mezun etti. 18 farklı branşta eğitimlerin verildiği Çocuk Üniversitesi’nde ayrıca hafta içi gerçekleştirilen okul turları ile çocuklar, astronomi ve uzay bilimleri alanında temel pratik eğitimler alma imkânı buluyor. Molla Yegân Medresesi'ni aslına uygun şekilde restore etmekle kalmayıp, işlevsel olarak da özüne uygun bir ilim yuvası haline dönüştürdüklerini ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Bu mekân nasıl 600 yıl önce bir fetih neslinin yetişmesine katkı sağladıysa bugün de ‘Türkiye Yüzyılı’nın mimarlarının yetişmesine öncülük ediyor. Bu mekâna gelen çocuklarımıza kimyadan tutun da uzaya kadar farklı konularda eğitimler veriyoruz. Evlatlarımızın yatkınlık ve yeteneklerine göre çok yönlü bir eğitim ortamı tesis ediyoruz. Bu ekosistemde; bilim, sanat, teknoloji ve değerlerimiz açısından donanmış çocuklar yetişmesine katkı sağlıyoruz. Molla Yegân Çocuk Üniversitemiz, evlatlarımızın ufkunu açacak, onların hayal dünyasını zenginleştirecek ve yeni Fatihlerin, yeni Aziz Sancarların, yeni Selçuk Bayraktarların yetişmesine vesile olacak” diye konuştu.

ÇOCUKLARA ÖZEL KÜTÜPHANE

Barış Manço Kültür Merkezi bünyesinde hizmet açılan ve 6-13 yaş arasındaki çocuklara hizmet veren Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi’nin bünyesinde 6 bin 500 kitabın yanı sıra 700 oyuncak bulunuyor. Çocukların kitapla buluşmanın yanı sıra oyunlar oynayabildiği, atölye çalışmalarına katılabildiği kütüphaneden 15 gün arayla 3 kitap ve 1 oyuncak ödünç alınabiliyor. Toplumların geleceğinin teminat altına alınmasının donanımlı, mutlu bireyler yetiştirmek ile mümkün olduğunun altını çizen Başkan Yılmaz, “Bizim en önemli ve öncelikli vizyonumuz Yıldırım’ı dönüştürmek. Tabi biz dönüşüm derken, sadece kentsel dönüşümü, altyapı ve üstyapı çalışmalarını kastetmiyoruz. Kentin fiziki dönüşümüyle birlikte; kültürel ve sosyal dönüşümü de hedefliyoruz. İşte bu tesis bu yolda attığımız önemli adımlarımızdan birisi” sözlerini kaydetti.